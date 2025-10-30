جعجع: ما يحصل هو أشبه بالفجور وكيف يكون تعطيل الانتخابات الرئاسيّة مثل عدم حضور جلسة اعتراضاً على تعطيل المجلس النيابي ككلّ والضرب بعرض الحائط كلّ النظام الداخلي؟

