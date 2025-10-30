Advertisement

أخبار عاجلة

نصّار: الحرب خيار كارثي على لبنان والمنطقة بأسرها

Lebanon 24
30-10-2025 | 15:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرايا القدس: أسرى العدوّ لن يروا النور إلا بصفقة تبادل تلتزم فيها إسرائيل بإنهاء الحرب
lebanon 24
31/10/2025 01:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: علينا إنهاء الحرب فورا في غزة وبناء السلام وإعادة جميع الرهائن والجثث إلى أسرهم
lebanon 24
31/10/2025 01:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قرقاش: الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
lebanon 24
31/10/2025 01:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناريو بيئي كارثي ينتظرُ لبنان.. الأرضُ تتغير
lebanon 24
31/10/2025 01:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:51 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:25 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:57 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:51 | 2025-10-30
19:25 | 2025-10-30
19:09 | 2025-10-30
19:04 | 2025-10-30
18:57 | 2025-10-30
18:50 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24