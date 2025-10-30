Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الأمن يندّد بهجوم قوات الدعم السريع على ⁧‫الفاشر‬⁩

Lebanon 24
30-10-2025 | 20:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم مروعة في الفاشر
lebanon 24
31/10/2025 05:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع: قواتنا سيطرت على الفرقة السادسة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور
lebanon 24
31/10/2025 05:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يندد بوحشية قوات الدعم السريع واستهداف المدنيين في السودان
lebanon 24
31/10/2025 05:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: الصور المروعة من الفاشر تحمل بصمات سجل قوات الدعم السريع الحافل بالفظائع الجماعية
lebanon 24
31/10/2025 05:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:47 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:51 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:25 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:29 | 2025-10-30
20:47 | 2025-10-30
20:30 | 2025-10-30
19:51 | 2025-10-30
19:25 | 2025-10-30
19:09 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24