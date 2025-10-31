Advertisement

وزارة الحرب الأميركية: الولايات المتحدة توقع اتفاقية دفاعية مع الهند لمدة 10 سنوات (الشرق)

Lebanon 24
31-10-2025 | 00:45
فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية دفاع
وزارة العدل الأميركية: في حال إدانة مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات عن كل تهمة
وزير الحرب الأميركي: اتفاق الإطار مع الهند حجر زاوية للاستقرار الإقليمي والردع
وزير الحرب الأميركي: يمكننا تقديم المساعدة في الجهود الرامية لترحيل المجرمين إلى خارج الولايات المتحدة
