"مكتب التحقيقات الفيدرالي" الأميركي يعلن إحباط هجوم إرهابي محتمل في ميشيغان واعتقال عدة أشخاص يعتقد أنهم خططوا لهجوم في أسبوع "الهالوين"

