قاسم: ما موقف الولايات المتحدة من 5000 الاف خرق عدواني على لبنان؟ هي على العكس تبرر دائماً هذه الاعتداءات

31-10-2025 | 09:52
