كبير الديمقراطيين في لجنة القوات العسكرية في مجلس النواب: أتوقع أن تبدأ إدارة ترامب ضربات أرضية في فنزويلا

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:04
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للــ mtv: الجلسة ادارية وغير متوقع أن تكون غير ذلك ولدينا لجنة فرعية تدرس كل القوانين ومقاطعة اللجنة موقت
lebanon 24
31/10/2025 20:42:28
ترامب: القوات الأميركية نفذت هذا الصباح ضربة ثانية على فنزويلا بناء على أوامر مني
lebanon 24
31/10/2025 20:42:28
مصادر لصحف أميركية تتحدث عن أن إدارة ترامب قررت شن هجوم على منشآت عسكرية داخل فنزويلا وأن الضربات قد تحصل في أي وقت
lebanon 24
31/10/2025 20:42:28
ضربات عسكرية أميركية وشيكة ضد أهداف داخل فنزويلا
lebanon 24
31/10/2025 20:42:28
lebanon 24
14:37 | 2025-10-31
lebanon 24
14:32 | 2025-10-31
lebanon 24
14:21 | 2025-10-31
lebanon 24
14:13 | 2025-10-31
lebanon 24
13:57 | 2025-10-31
14:37 | 2025-10-31
14:32 | 2025-10-31
14:21 | 2025-10-31
14:13 | 2025-10-31
13:57 | 2025-10-31
13:55 | 2025-10-31
