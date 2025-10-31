25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البحرية الأوكرانية: قصفنا محطة طاقة روسية في منطقة أوريول
Lebanon 24
31-10-2025
|
11:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا: مسيّرة أوكرانية تقصف محطة ضخ نفط في منطقة تشوفاشيا
Lebanon 24
روسيا: مسيّرة أوكرانية تقصف محطة ضخ نفط في منطقة تشوفاشيا
31/10/2025 20:42:42
31/10/2025 20:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: نحن بحاجة إلى صواريخ اعتراضية ومسيرات لصد هجمات روسية متوقعة على محطات الطاقة
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: نحن بحاجة إلى صواريخ اعتراضية ومسيرات لصد هجمات روسية متوقعة على محطات الطاقة
31/10/2025 20:42:42
31/10/2025 20:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الطاقة الأوكرانية: منشآت الطاقة تتعرض لقصف روسي واسع النطاق وسنبدأ في تقييم الأضرار بعد انتهاء الهجوم
Lebanon 24
وزارة الطاقة الأوكرانية: منشآت الطاقة تتعرض لقصف روسي واسع النطاق وسنبدأ في تقييم الأضرار بعد انتهاء الهجوم
31/10/2025 20:42:42
31/10/2025 20:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأوكرانية: انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زاباروجيا للطاقة النووية لمدة أسبوعين وهو وضع يهدد سلامة المحطة والمنطقة ككل
Lebanon 24
الخارجية الأوكرانية: انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زاباروجيا للطاقة النووية لمدة أسبوعين وهو وضع يهدد سلامة المحطة والمنطقة ككل
31/10/2025 20:42:42
31/10/2025 20:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: مطار جون كينيدي في نيويورك يواجه توقفا في الخدمات الأرضية لنقص الموظفين
Lebanon 24
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: مطار جون كينيدي في نيويورك يواجه توقفا في الخدمات الأرضية لنقص الموظفين
14:37 | 2025-10-31
31/10/2025 02:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوشيتد برس: قاضيان فيدراليان يصدران قرارا بمنع إدارة ترامب من وقف برنامج المساعدات الغذائية للأميركيين بسبب الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
أسوشيتد برس: قاضيان فيدراليان يصدران قرارا بمنع إدارة ترامب من وقف برنامج المساعدات الغذائية للأميركيين بسبب الإغلاق الحكومي
14:32 | 2025-10-31
31/10/2025 02:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دوجاريك: المنظمة الدولية للهجرة تقدر أن 62 ألف شخص تم تهجيرهم من الفاشر ومحيطها بين 26 و29 تشرين الأول
Lebanon 24
دوجاريك: المنظمة الدولية للهجرة تقدر أن 62 ألف شخص تم تهجيرهم من الفاشر ومحيطها بين 26 و29 تشرين الأول
14:21 | 2025-10-31
31/10/2025 02:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس ستسلم إسرائيل جثث 3 أسرى إسرائيليين خلال الساعات الـ 24 المقبلة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس ستسلم إسرائيل جثث 3 أسرى إسرائيليين خلال الساعات الـ 24 المقبلة
14:13 | 2025-10-31
31/10/2025 02:13:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: علاقتي جيدة جدا مع رئيس الوزراء الكندي وهم اعتذروا عن إساءتهم لنا
Lebanon 24
ترامب: علاقتي جيدة جدا مع رئيس الوزراء الكندي وهم اعتذروا عن إساءتهم لنا
13:57 | 2025-10-31
31/10/2025 01:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:37 | 2025-10-31
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: مطار جون كينيدي في نيويورك يواجه توقفا في الخدمات الأرضية لنقص الموظفين
14:32 | 2025-10-31
أسوشيتد برس: قاضيان فيدراليان يصدران قرارا بمنع إدارة ترامب من وقف برنامج المساعدات الغذائية للأميركيين بسبب الإغلاق الحكومي
14:21 | 2025-10-31
دوجاريك: المنظمة الدولية للهجرة تقدر أن 62 ألف شخص تم تهجيرهم من الفاشر ومحيطها بين 26 و29 تشرين الأول
14:13 | 2025-10-31
هيئة البث الإسرائيلية: حماس ستسلم إسرائيل جثث 3 أسرى إسرائيليين خلال الساعات الـ 24 المقبلة
13:57 | 2025-10-31
ترامب: علاقتي جيدة جدا مع رئيس الوزراء الكندي وهم اعتذروا عن إساءتهم لنا
13:55 | 2025-10-31
حماس: وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني أهم ضمانة لتجاوز المخاطر
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24