Advertisement

أخبار عاجلة

البحرية الأوكرانية: قصفنا محطة طاقة روسية في منطقة أوريول

Lebanon 24
31-10-2025 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا: مسيّرة أوكرانية تقصف محطة ضخ نفط في منطقة تشوفاشيا
lebanon 24
31/10/2025 20:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: نحن بحاجة إلى صواريخ اعتراضية ومسيرات لصد هجمات روسية متوقعة على محطات الطاقة
lebanon 24
31/10/2025 20:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة الأوكرانية: منشآت الطاقة تتعرض لقصف روسي واسع النطاق وسنبدأ في تقييم الأضرار بعد انتهاء الهجوم
lebanon 24
31/10/2025 20:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأوكرانية: انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية عن محطة زاباروجيا للطاقة النووية لمدة أسبوعين وهو وضع يهدد سلامة المحطة والمنطقة ككل
lebanon 24
31/10/2025 20:42:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2025-10-31
14:32 | 2025-10-31
14:21 | 2025-10-31
14:13 | 2025-10-31
13:57 | 2025-10-31
13:55 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24