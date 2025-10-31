Advertisement

أخبار عاجلة

البساط: الحكومة لن تتراجع عن اعادة الودائع واعادة هيكلة المصارف بطريقة حيوية ولن تحمّل الدولة ما يفوق قدرتها

Lebanon 24
31-10-2025 | 15:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: التيار الوطني الحر قدّم اليوم طعناً أمام المجلس الدستوري بقانون إعادة هيكلة المصارف
lebanon 24
31/10/2025 23:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط: المرحلة المقبلة تحمل آفاقًا واعدة للاقتصاد اللبناني
lebanon 24
31/10/2025 23:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: نحن بلدٌ قادرٌ على مواكبةِ العصر وبدأنا تنفيذَ برنامجٍ متدرّج للتعافي النقدي والاقتصادي يشملُ تدقيقاً مالياً شفافاً وإعادةَ هيكلةٍ مصرفية عادلة
lebanon 24
31/10/2025 23:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"جمعيات المودعين" وجهت رسائل تحذيرية: لإلزام المصارف بإعادة الودائع
lebanon 24
31/10/2025 23:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:49 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:30 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:23 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:12 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:49 | 2025-10-31
17:30 | 2025-10-31
17:23 | 2025-10-31
17:12 | 2025-10-31
17:07 | 2025-10-31
17:01 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24