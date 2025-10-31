البساط: هناك نقاشات حول مقاربة صندوق النقد الدولي للبنان وأعتبر أن مقاربته علمية لكن هناك أمور رفضناها مثل نقاشه حول القطاع المصرفي والتعامل مع هيكلة المصارف والودائع ولن أغوص أكثر في التفاصيل حالياً

Lebanon 24