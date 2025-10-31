21
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: مستعد لتمويل برنامج الإعانات الغذائية في أميركا خلال فترة الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
31-10-2025
|
18:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجيش خلال الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجيش خلال الإغلاق الحكومي
01/11/2025 02:47:28
01/11/2025 02:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوشيتد برس: قاضيان فيدراليان يصدران قرارا بمنع إدارة ترامب من وقف برنامج المساعدات الغذائية للأميركيين بسبب الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
أسوشيتد برس: قاضيان فيدراليان يصدران قرارا بمنع إدارة ترامب من وقف برنامج المساعدات الغذائية للأميركيين بسبب الإغلاق الحكومي
01/11/2025 02:47:28
01/11/2025 02:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يُخفق للمرة الـ11 في تمرير حزمة تمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يُخفق للمرة الـ11 في تمرير حزمة تمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي
01/11/2025 02:47:28
01/11/2025 02:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبرغ": ترامب يستعد لإلغاء مشاريع مراكز الهيدروجين الغربية وسط معركة الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
"بلومبرغ": ترامب يستعد لإلغاء مشاريع مراكز الهيدروجين الغربية وسط معركة الإغلاق الحكومي
01/11/2025 02:47:28
01/11/2025 02:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
واشنطن بوست: وزارة النقل الفنزويلية نسقت شحنة مسيرات من إيران
Lebanon 24
واشنطن بوست: وزارة النقل الفنزويلية نسقت شحنة مسيرات من إيران
20:10 | 2025-10-31
31/10/2025 08:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست: فنزويلا طلبت من روسيا صواريخ وأجهزة رادار
Lebanon 24
واشنطن بوست: فنزويلا طلبت من روسيا صواريخ وأجهزة رادار
20:00 | 2025-10-31
31/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية أضغاث أحلام
Lebanon 24
كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية أضغاث أحلام
19:41 | 2025-10-31
31/10/2025 07:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تستضيف اجتماعاً وزارياً لمناقشة المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة يوم الاثنين
Lebanon 24
تركيا تستضيف اجتماعاً وزارياً لمناقشة المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة يوم الاثنين
19:37 | 2025-10-31
31/10/2025 07:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو: نحن في طريق التعافي والتغلب على اللامساواة التي ترسخت بسبب الحصار والعقوبات وفي الطريق لبناء ديمقراطية حقيقية مباشرة
Lebanon 24
مادورو: نحن في طريق التعافي والتغلب على اللامساواة التي ترسخت بسبب الحصار والعقوبات وفي الطريق لبناء ديمقراطية حقيقية مباشرة
19:27 | 2025-10-31
31/10/2025 07:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
02:30 | 2025-10-31
31/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:10 | 2025-10-31
واشنطن بوست: وزارة النقل الفنزويلية نسقت شحنة مسيرات من إيران
20:00 | 2025-10-31
واشنطن بوست: فنزويلا طلبت من روسيا صواريخ وأجهزة رادار
19:41 | 2025-10-31
كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية أضغاث أحلام
19:37 | 2025-10-31
تركيا تستضيف اجتماعاً وزارياً لمناقشة المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة يوم الاثنين
19:27 | 2025-10-31
مادورو: نحن في طريق التعافي والتغلب على اللامساواة التي ترسخت بسبب الحصار والعقوبات وفي الطريق لبناء ديمقراطية حقيقية مباشرة
19:26 | 2025-10-31
الاحتلال يطلق قنبلة ضوئية في سماء جبل النصر في مخيم نورشمس شرق طولكرم
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 02:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 02:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
01/11/2025 02:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24