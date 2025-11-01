Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام سوري: قوات إسرائيلية تتوغل عند مدخل قرية صيدا في ريف القنيطرة الجنوبي بثلاث آليات عسكرية محمّلة بالجنود وتقيم حاجزا ميدانيا لتفتيش المركبات

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام سورية: قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتدخل بلدة "جبا" جنوبي سوريا
lebanon 24
01/11/2025 18:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تعتقل شابا بعد إقامتها حاجز تفتيش في قرية بريقة بريف القنيطرة (الجزيرة)
lebanon 24
01/11/2025 18:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قوّة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات تتوغّل في قرية الصمدانية الشرقية في ريف محافظة القنيطرة
lebanon 24
01/11/2025 18:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: القوات الإسرائيلية تعتقل 5 مدنيين في قرية صيدا الحنوت في ريف القنيطرة جنوبي البلاد
lebanon 24
01/11/2025 18:24:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:20 | 2025-11-01
12:04 | 2025-11-01
12:02 | 2025-11-01
11:54 | 2025-11-01
11:43 | 2025-11-01
11:17 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24