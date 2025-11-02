رئيس الحكومة المصريّ: مِصر تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن لبنان وتدين الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتدعو الجيش الإسرائيليّ إلى الانسحاب من النقاط الخمس وندعم إعادة الإعمار

Lebanon 24