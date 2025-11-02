Advertisement

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسي إن إن: يجب أن يكون هناك تفويض واضح ومحدد بشأن أي وجود دولي في غزة ونعمل مع الولايات المتحدة حاليا على تحديد هذا التفويض

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:55
