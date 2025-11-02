رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسي إن إن: هناك محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال الفترة الانتقالية

Lebanon 24