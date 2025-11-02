Advertisement

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسي إن إن: هناك محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال الفترة الانتقالية

Lebanon 24
02-11-2025 | 11:12
البيت الأبيض: غزة ستحكم بموجب حكم انتقالي مؤقت من لجنة تكنوقراط غير سياسية فلسطينية
lebanon 24
03/11/2025 03:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسي إن إن: يجب أن يكون هناك تفويض واضح ومحدد بشأن أي وجود دولي في غزة ونعمل مع الولايات المتحدة حاليا على تحديد هذا التفويض
lebanon 24
03/11/2025 03:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر: تم التوافق على تسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من مستقلين "تكنوقراط"
lebanon 24
03/11/2025 03:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني: لا يوجد لدي أي طموح سياسي بعد الفترة الانتقالية (الحدث)
lebanon 24
03/11/2025 03:02:19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

18:43 | 2025-11-02
18:28 | 2025-11-02
18:24 | 2025-11-02
18:19 | 2025-11-02
18:14 | 2025-11-02
18:00 | 2025-11-02
