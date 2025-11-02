انتحار المدعية العسكرية العامة الاسرائيلية يفعات تؤمر يروشلمي بعد إقالتها إثر تورطها في تسريب فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يعتدون على أسير فلسطيني (سكاي نيوز عربية)

