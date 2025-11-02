22
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
15
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الشرطة الإسرائيلية: العثور على المدعية العسكرية وهي على قيد الحياة بعد اختفائها منذ صباح اليوم
Lebanon 24
02-11-2025
|
12:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ التواصل مع المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي وهي على قيد الحياة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ التواصل مع المدعية العسكرية العامة في الجيش الإسرائيلي وهي على قيد الحياة
03/11/2025 03:02:36
03/11/2025 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: العثور على سيارة المدعية العامة العسكرية "يفعات يروشالمي" قرب شاطئ تل أبيب
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: العثور على سيارة المدعية العامة العسكرية "يفعات يروشالمي" قرب شاطئ تل أبيب
03/11/2025 03:02:36
03/11/2025 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل يقيل المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو لتعذيب معتقل فلسطيني
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل يقيل المدعية العسكرية بعد تسريب فيديو لتعذيب معتقل فلسطيني
03/11/2025 03:02:36
03/11/2025 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المدعية العسكرية الإسرائيلية تقدم استقالتها لرئيس أركان الجيش
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المدعية العسكرية الإسرائيلية تقدم استقالتها لرئيس أركان الجيش
03/11/2025 03:02:36
03/11/2025 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مستوطنون يغلقون الشارع الرئيسي في منطقة رأس الجورة شمال الخليل
Lebanon 24
مستوطنون يغلقون الشارع الرئيسي في منطقة رأس الجورة شمال الخليل
18:43 | 2025-11-02
02/11/2025 06:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لن أحضر جلسة المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية التي فرضناها على الدول
Lebanon 24
ترامب: لن أحضر جلسة المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية التي فرضناها على الدول
18:28 | 2025-11-02
02/11/2025 06:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قد تكون هناك قوات أميركية برية في نيجيريا أو ضربات جوية
Lebanon 24
ترامب: قد تكون هناك قوات أميركية برية في نيجيريا أو ضربات جوية
18:24 | 2025-11-02
02/11/2025 06:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب: لا أفكر جدياً في تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب: لا أفكر جدياً في تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:19 | 2025-11-02
02/11/2025 06:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم
18:14 | 2025-11-02
02/11/2025 06:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
Lebanon 24
لبنان أمام إنذار مزدوج.. تصعيد إسرائيلي وضغط أميركي نحو التفاوض
03:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة أميركية جديدة وكاتس يهدد بقصف بيروت.. برّاك: لبنان دولة فاشلة ولم يعد لديه وقت لسحب سلاح "حزب الله"
22:58 | 2025-11-01
01/11/2025 10:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
Lebanon 24
"سنقصف الضاحية".. ماذا أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم؟
03:33 | 2025-11-02
02/11/2025 03:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
Lebanon 24
وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها
01:00 | 2025-11-02
02/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:43 | 2025-11-02
مستوطنون يغلقون الشارع الرئيسي في منطقة رأس الجورة شمال الخليل
18:28 | 2025-11-02
ترامب: لن أحضر جلسة المحكمة العليا بشأن التعرفات الجمركية التي فرضناها على الدول
18:24 | 2025-11-02
ترامب: قد تكون هناك قوات أميركية برية في نيجيريا أو ضربات جوية
18:19 | 2025-11-02
الرئيس دونالد ترامب: لا أفكر جدياً في تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:14 | 2025-11-02
قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم
18:00 | 2025-11-02
قصف مدفعي شرق خان يونس جنوبي غزة
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
03/11/2025 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24