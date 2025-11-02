وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان

