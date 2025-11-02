Advertisement

أخبار عاجلة

جريحان نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد الكازينو باتجاه جونية حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة (التحكم المروري)

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 جرحى نتيجة اصطدام بين مركبتين على اوتوستراد الصفرا باتجاه جونيه ودراج من مفرزة سير جونيه يعمل على معالجة السير (التحكم المروري)
lebanon 24
03/11/2025 12:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": أعمال تزفيت على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه بيروت ،حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على تسهيل السير في المحلة
lebanon 24
03/11/2025 12:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية بالاتجاهين
lebanon 24
03/11/2025 12:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى نتيجة تصادم بين دراجة نارية وڨان لنقل الركاب تحت جسر خلدة باتجاه انفاق المطار ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة (التحكم المروري)
lebanon 24
03/11/2025 12:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:04 | 2025-11-03
04:54 | 2025-11-03
04:46 | 2025-11-03
04:38 | 2025-11-03
04:28 | 2025-11-03
04:27 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24