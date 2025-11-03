Advertisement

منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالسودان: وصلتنا تقارير عن إعدامات جماعية لمدنيين وهم يحاولون الفرار

Lebanon 24
03-11-2025 | 04:15
