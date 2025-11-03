Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: منظومة الاحتياط عنصر أساسي لأننا بحاجة لجيش كبير وقوي

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: نحن بحاجة إلى جيش كبير وقوي وحكيم وسنزيد مدة الخدمة الإلزامية وسنعزز خدمة الاحتياط
lebanon 24
03/11/2025 19:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش استبدل قوات اللواء السابع واللواء 188 بجنود من قوات الاحتياط
lebanon 24
03/11/2025 19:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: سنُطيل مدّة الخدمة العسكرية الإلزامية وسنُعزّز قوات الإحتياط
lebanon 24
03/11/2025 19:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر بحماس خطط لتنفيذ عملية ضد قواتنا بغزة
lebanon 24
03/11/2025 19:09:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:29 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:07 | 2025-11-03
12:04 | 2025-11-03
11:39 | 2025-11-03
11:38 | 2025-11-03
11:29 | 2025-11-03
11:25 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24