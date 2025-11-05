Advertisement

أخبار عاجلة

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي نابلس

Lebanon 24
05-11-2025 | 11:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بورين جنوب نابلس (الجزيرة)
lebanon 24
05/11/2025 21:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس
lebanon 24
05/11/2025 21:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتحام قوات الاحتلال منطقة الشيخ مونس شرقي نابلس
lebanon 24
05/11/2025 21:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 11 فلسطينياً إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
05/11/2025 21:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:43 | 2025-11-05
14:42 | 2025-11-05
14:38 | 2025-11-05
14:37 | 2025-11-05
14:31 | 2025-11-05
14:04 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24