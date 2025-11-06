Advertisement

حزب الله: موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش ‏بإطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:57
قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن ‏الوطني واخرجوا من"قصة حصرية السلاح"
صلح استقبل وزير العمل: لا يمكن الحديث عن سلاح المقاومة إلا بعد مناقشة استراتيجية دفاعية وطنية
إتصالات بين عون و"حزب الله".. و"الثنائي" يربط "حصرية السلاح" باستراتيجية أمن وطني
الحاج حسن: السلاح خط أحمر ولا نقاش خارج استراتيجية دفاع وطنية
