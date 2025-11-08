Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر بحكومة دارفور: مصير أكثر من 200 ألف شخص بالفاشر لا يزال مجهولا

Lebanon 24
08-11-2025 | 15:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول بحكومة دارفور للعربية: مقتل أكثر من 2000 شخص في الفاشر حتى الآن
lebanon 24
09/11/2025 15:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية عن مصدر: أكثر من 200 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة إلى جنوب القطاع
lebanon 24
09/11/2025 15:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دوجاريك: الناس لا يزالون يفرون من الفاشر وهناك أكثر من 36 ألف شخص فروا بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين
lebanon 24
09/11/2025 15:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل
lebanon 24
09/11/2025 15:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:58 | 2025-11-09
07:57 | 2025-11-09
07:45 | 2025-11-09
07:37 | 2025-11-09
07:02 | 2025-11-09
06:47 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24