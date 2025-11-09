24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان24": سقوط شهيد إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شاحنة صغيرة على طريق الصوانة - خربة سلم في جنوب لبنان
Lebanon 24
09-11-2025
|
02:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم
Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت منطقة الطبالة في بلدة خربة سلم
09/11/2025 15:12:19
09/11/2025 15:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان24: سقوط شهيد في الغارة الاسرائيلية الّتي استهدفت سيارة في بلدة قلاويه
Lebanon 24
لبنان24: سقوط شهيد في الغارة الاسرائيلية الّتي استهدفت سيارة في بلدة قلاويه
09/11/2025 15:12:19
09/11/2025 15:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية على طريق عيتيت ـ عين بعال
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية على طريق عيتيت ـ عين بعال
09/11/2025 15:12:19
09/11/2025 15:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شهيدين في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق الجرمق الخردلي
Lebanon 24
سقوط شهيدين في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق الجرمق الخردلي
09/11/2025 15:12:19
09/11/2025 15:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت جثمان الجندي الإسرائيلي من الصليب الأحمر في غزة
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت جثمان الجندي الإسرائيلي من الصليب الأحمر في غزة
07:58 | 2025-11-09
09/11/2025 07:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: معارضو الرسوم الجمركية حمقى
Lebanon 24
ترامب: معارضو الرسوم الجمركية حمقى
07:57 | 2025-11-09
09/11/2025 07:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: صادرات أسلحة أميركية بأكثر من 5 مليارات دولار لحلفاء في الناتو وأوكرانيا تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي
Lebanon 24
أكسيوس: صادرات أسلحة أميركية بأكثر من 5 مليارات دولار لحلفاء في الناتو وأوكرانيا تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي
07:45 | 2025-11-09
09/11/2025 07:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش البريطاني: سنرسل معدات دفاعية إلى بلجيكا للتعامل مع المسيّرات
Lebanon 24
قائد الجيش البريطاني: سنرسل معدات دفاعية إلى بلجيكا للتعامل مع المسيّرات
07:37 | 2025-11-09
09/11/2025 07:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة النقل العراقية: 9 طائرات هبطت اضطراريا في مطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار الكويت
Lebanon 24
وزارة النقل العراقية: 9 طائرات هبطت اضطراريا في مطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار الكويت
07:02 | 2025-11-09
09/11/2025 07:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:58 | 2025-11-09
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت جثمان الجندي الإسرائيلي من الصليب الأحمر في غزة
07:57 | 2025-11-09
ترامب: معارضو الرسوم الجمركية حمقى
07:45 | 2025-11-09
أكسيوس: صادرات أسلحة أميركية بأكثر من 5 مليارات دولار لحلفاء في الناتو وأوكرانيا تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي
07:37 | 2025-11-09
قائد الجيش البريطاني: سنرسل معدات دفاعية إلى بلجيكا للتعامل مع المسيّرات
07:02 | 2025-11-09
وزارة النقل العراقية: 9 طائرات هبطت اضطراريا في مطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار الكويت
06:47 | 2025-11-09
نتنياهو في جلسة الحكومة الإسرائيلية: يجب أن ندعم منطقة الجليل أكثر مما كان عليه الوضع قبل السابع من تشرين الأول
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24