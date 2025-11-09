Advertisement

المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل للميادين: من يعتقد أن "إسرائيل" التزمت وقف إطلاق النار هو مخطئ

Lebanon 24
09-11-2025 | 11:22
