النائب سامي الجميّل من مجلس النواب: اللبنانيون لديهم مطلب قديم وهو تحييد لبنان عن صراعات المنطقة لتجنّب الدخول في صراعات الآخرين ودفع الأثمان

Lebanon 24
10-11-2025 | 04:07
سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
النائب سامي الجميّل: من المستحيل كان أن يمعن لبنان بقيادة تعمل لصالح لبنان والحواجز أمامنا اليوم صغيرة وحصر السلاح ليس لمصلحة فريق بل لمصلحة اللبنانيين
وصول ديفيد هيل إلى الصيفي حيث يستقبله رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل
الكرملين يدعو الولايات المتحدة وفنزويلا إلى تجنب صراع جديد في المنطقة
