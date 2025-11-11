Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: إسرائيل تريد التحكم في مستقبل لبنان ولا تريد الخروج من أراضيه وتريد له أن يكون حديقة خلفية لتوسيع المستوطنات كجزء من إسرائيل الكبرى

Lebanon 24
11-11-2025 | 09:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: اسرائيل كانت تريد انهاء المقاومة لكنها لم ولن تتمكن من ذلك والمقاومة مستمرة
lebanon 24
11/11/2025 18:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
lebanon 24
11/11/2025 18:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان عرض توسيع عمل "الميكانيزم" وواشنطن تريد مفاوضات سياسية مباشرة وبرّاك يلغي زيارته
lebanon 24
11/11/2025 18:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: المنطقة أمام منعطف سياسي استثنائي خطير وإسرائيل كيان توسعي يريد التحكم بها
lebanon 24
11/11/2025 18:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:24 | 2025-11-11
11:12 | 2025-11-11
11:11 | 2025-11-11
11:10 | 2025-11-11
11:06 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24