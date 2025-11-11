Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول عسكري أوكراني: الوضع أصبح أسوأ بكثير في أجزاء من زابوريجيا

Lebanon 24
11-11-2025 | 15:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: الوضع في بوكروفسك ومنطقة زابوريجيا لا يزال صعباً
lebanon 24
12/11/2025 03:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لرويترز: تعزيز وضعنا العسكري في سوريا أمر ضروري
lebanon 24
12/11/2025 03:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد سفينة في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ
lebanon 24
12/11/2025 03:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: حذّرت إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة ردا على اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية
lebanon 24
12/11/2025 03:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:53 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:52 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:55 | 2025-11-11
18:53 | 2025-11-11
18:52 | 2025-11-11
18:40 | 2025-11-11
18:34 | 2025-11-11
18:29 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24