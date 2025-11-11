22
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس وزراء العراق: سجلنا خطوة أخرى نحو حماية نظامنا الدستوري بتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 55%
Lebanon 24
11-11-2025
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية العليا للانتخابات في العراق: نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت حتى منتصف النهار 23.9%
Lebanon 24
المفوضية العليا للانتخابات في العراق: نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية بلغت حتى منتصف النهار 23.9%
12/11/2025 03:21:34
12/11/2025 03:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي: نتوقع مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي: نتوقع مشاركة واسعة في الانتخابات البرلمانية
12/11/2025 03:21:34
12/11/2025 03:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان
Lebanon 24
السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان
12/11/2025 03:21:34
12/11/2025 03:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب
Lebanon 24
تجاوزت 55%.. مفوضية انتخابات العراق تعلن نسب المشاركة باقتراع النواب
12/11/2025 03:21:34
12/11/2025 03:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: لا أماكن آمنة للنساء في السودان
Lebanon 24
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: لا أماكن آمنة للنساء في السودان
18:55 | 2025-11-11
11/11/2025 06:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: أدلة متزايدة على استخدام العنف الجنسي عمداً في السودان
Lebanon 24
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: أدلة متزايدة على استخدام العنف الجنسي عمداً في السودان
18:53 | 2025-11-11
11/11/2025 06:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: تدمير مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو
Lebanon 24
روسيا: تدمير مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو
18:52 | 2025-11-11
11/11/2025 06:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: الهجمات الروسية الجبانة لا تستهدف أوكرانيا فحسب لكنها تهدد أمن بريطانيا الاقتصادي
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: الهجمات الروسية الجبانة لا تستهدف أوكرانيا فحسب لكنها تهدد أمن بريطانيا الاقتصادي
18:40 | 2025-11-11
11/11/2025 06:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهزة أمن السلطة تفجّر عبوات ناسفة بعد مصادرتها من بلدة ميثون جنوب شرق جنين
Lebanon 24
أجهزة أمن السلطة تفجّر عبوات ناسفة بعد مصادرتها من بلدة ميثون جنوب شرق جنين
18:34 | 2025-11-11
11/11/2025 06:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:55 | 2025-11-11
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: لا أماكن آمنة للنساء في السودان
18:53 | 2025-11-11
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: أدلة متزايدة على استخدام العنف الجنسي عمداً في السودان
18:52 | 2025-11-11
روسيا: تدمير مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو
18:40 | 2025-11-11
وزيرة الخارجية البريطانية: الهجمات الروسية الجبانة لا تستهدف أوكرانيا فحسب لكنها تهدد أمن بريطانيا الاقتصادي
18:34 | 2025-11-11
أجهزة أمن السلطة تفجّر عبوات ناسفة بعد مصادرتها من بلدة ميثون جنوب شرق جنين
18:29 | 2025-11-11
"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: قلق عميق من احتمال انهيار اتفاق السلام في غزة
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 03:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 03:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 03:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24