Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 13 فردا و11 كيانا بسبب علاقاتهم مع برامج الطائرات من دون طيار والغاز الطبيعي المسال في روسيا

Lebanon 24
12-11-2025 | 08:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا تشمل حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال
lebanon 24
12/11/2025 20:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكندية: ندعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الالتزام بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
lebanon 24
12/11/2025 20:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي
lebanon 24
12/11/2025 20:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر أمنية بحرية: قراصنة يهاجمون ناقلة غاز طبيعي مُسال قبالة سواحل الصومال
lebanon 24
12/11/2025 20:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:04 | 2025-11-12
13:03 | 2025-11-12
12:50 | 2025-11-12
12:39 | 2025-11-12
12:35 | 2025-11-12
12:24 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24