Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يواصل محاولاته لإعادة إعمار منشآت عسكرية في لبنان ما يعد خرقا للتفاهمات

Lebanon 24
13-11-2025 | 00:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يواصل محاولات إعادة إعمار بنيته التحتية ولن نسمح بذلك
lebanon 24
13/11/2025 12:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قمنا السبت باغتيال أحد عناصر حزب الله كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية بجنوب لبنان
lebanon 24
13/11/2025 12:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق تفاهمات وقف النار مع لبنان لضمان عدم عودة "حزب الله"
lebanon 24
13/11/2025 12:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: القيادي المستهدف كان مسؤولا عن إعادة إعمار "بنى تحتية" لحزب الله
lebanon 24
13/11/2025 12:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-11-13
05:43 | 2025-11-13
05:17 | 2025-11-13
05:15 | 2025-11-13
05:06 | 2025-11-13
05:04 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24