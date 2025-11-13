Advertisement

شويغو لـ"ريا نوفوستي": موسكو تأخذ التصريحات والخطط العدوانية للدول الأوروبية على محمل الجد

13-11-2025 | 02:43
