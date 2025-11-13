Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: إيران تحتفظ بحقها الكامل في متابعة كافة المسارات القانونية لمحاسبة الدول والأفراد المتورطين في الهجوم عليها والحصول على التعويضات

Lebanon 24
13-11-2025 | 04:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ندعو المجتمع الدولي لرفض الخطوة غير القانونية التي أقدمت عليها الدول الأوروبية الثلاث والامتناع عن إضفاء أي شرعية عليها
lebanon 24
13/11/2025 12:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: خطوة الترويكا الأوروبية غير قانونية ونحذر من تداعياتها على المسارات الدبلوماسية
lebanon 24
13/11/2025 12:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن استنكر مقتل الشاب ابو حنا: لمحاسبة المتورطين
lebanon 24
13/11/2025 12:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: إقفال طريق دير سريان- الطيبة احتجاجا على التباطؤ في متابعة ملف التعويضات
lebanon 24
13/11/2025 12:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-11-13
05:43 | 2025-11-13
05:17 | 2025-11-13
05:15 | 2025-11-13
05:06 | 2025-11-13
05:04 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24