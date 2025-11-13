Advertisement

إعلام فلسطيني: فريق من "الصليب الأحمر" وحماس يدخل إلى "حي الزيتون" شرقي مدينة غزة للبحث عن جثث إسرائيليين

Lebanon 24
13-11-2025 | 05:06
الجزيرة: فريق من الصليب الأحمر وكتائب القسام يتوجه إلى حي الشجاعية شرقي غزة للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل سمحت لممثل عن حماس بدخول "المنطقة الصفراء" برفقة فريق من الصليب الأحمر للبحث عن جثث محتجزين
وسائل إعلام فلسطينية: عناصر من حماس و"الصليب الأحمر" يتوجهون إلى "حي الجنينة" في رفح للبحث عن جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين
مركبات للصليب الأحمر وحماس توجهت إلى حي الجنينة في رفح للبحث عن جثة أسير إسرائيلي (الحدث)
