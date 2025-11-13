Advertisement

عون: خيار التفاوض الذي أعلنته كفيل بإعادة الاستقرار الى الجنوب وكل لبنان لأن استمرار العدوان لن يؤدي الى نتيجة

Lebanon 24
13-11-2025 | 07:22
مواضيع ذات صلة
عون استقبل مستشارة الرئيس الفرنسي: خيار التفاوض كفيل بإعادة الاستقرار الى الجنوب
lebanon 24
13/11/2025 17:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أوضح ان طرح خيار التفاوض يرتكز الى القناعة بضرورة اعادة الاستقرار الى الجنوب وأن خيار الحرب لن يؤدي الى نتيجة
lebanon 24
13/11/2025 17:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض ففي السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية فعندما لا تؤدي بنا الحرب الى اي نتيجة ما العمل؟
lebanon 24
13/11/2025 17:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية: الحل الدبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء جنوبي لبنان
lebanon 24
13/11/2025 17:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
