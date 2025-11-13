Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: إسرائيل تؤكد أنها تدرس بدائل للمساعدات الأمنية الأميركية

Lebanon 24
13-11-2025 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين
lebanon 24
13/11/2025 22:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة على مقترح ترمب: الخطة المطروحة تلبي المطالب الإسرائيلية
lebanon 24
13/11/2025 22:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل لم توافق بعد على إطلاق سراح مروان البرغوثي ضمن الصفقة
lebanon 24
13/11/2025 22:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصادر: تفاهم حول السماح لحماس بالبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة
lebanon 24
13/11/2025 22:00:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:19 | 2025-11-13
14:18 | 2025-11-13
14:17 | 2025-11-13
13:58 | 2025-11-13
13:55 | 2025-11-13
13:54 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24