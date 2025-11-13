رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: وفد سعودي يزور لبنان قريبا لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات إلى المملكة والمملكة تقدر مبادرات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء

