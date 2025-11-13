رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

