Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: جهود الحكومة اللبنانية لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهديد أمن الدول العربية ستؤدي إلى تقدم في العلاقات

Lebanon 24
13-11-2025 | 14:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
lebanon 24
14/11/2025 01:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: وفد سعودي يزور لبنان قريبا لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات إلى المملكة والمملكة تقدر مبادرات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء
lebanon 24
14/11/2025 01:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام باكستاني: وفد رفيع المستوى سيزور كابل اليوم للقاء مسؤولين بطالبان
lebanon 24
14/11/2025 01:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الإدارة الأميركية للتلفزيون العربي: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة
lebanon 24
14/11/2025 01:40:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:07 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2025-11-13
18:28 | 2025-11-13
18:27 | 2025-11-13
18:25 | 2025-11-13
18:07 | 2025-11-13
18:04 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24