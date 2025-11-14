19
الأمم المتحدة تدعو لإجراءات ضد الأفراد والشركات التي "تؤجج وتستفيد" من الحرب بالسودان
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان وتحذر من استهداف المدنيين
Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان وتحذر من استهداف المدنيين
14/11/2025 12:43:08
14/11/2025 12:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع فظائع في الفاشر بالسودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع فظائع في الفاشر بالسودان
14/11/2025 12:43:08
14/11/2025 12:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من "استعدادات واضحة" لمعارك جديدة في كردفان وسط السودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من "استعدادات واضحة" لمعارك جديدة في كردفان وسط السودان
14/11/2025 12:43:08
14/11/2025 12:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 40 قتيلا في هجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: 40 قتيلا في هجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان
14/11/2025 12:43:08
14/11/2025 12:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نعول على حكمة قيادة الجيش لبسط الاستقرار ومنع الذرائع التي يستخدمها العدو الاسرائيلي لعدم الانسحاب من المواقع الجديدة التي احتلها وتحويل البلدات الجنوبية لاسيما الحدودية إلى منطقة مدمّرة وخالية من السكان
Lebanon 24
ميقاتي: نعول على حكمة قيادة الجيش لبسط الاستقرار ومنع الذرائع التي يستخدمها العدو الاسرائيلي لعدم الانسحاب من المواقع الجديدة التي احتلها وتحويل البلدات الجنوبية لاسيما الحدودية إلى منطقة مدمّرة وخالية من السكان
05:42 | 2025-11-14
14/11/2025 05:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نستغرب الصمت الدولي ازاء الانتهاكات الاسرائيلية وتقييد عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار
Lebanon 24
ميقاتي: نستغرب الصمت الدولي ازاء الانتهاكات الاسرائيلية وتقييد عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار
05:41 | 2025-11-14
14/11/2025 05:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: تمنّع إسرائيل عن الردّ على الطرح اللبناني باعتماد خيار التفاوض ومضيّها في العدوان المستمر على لبنان يضع الدول الراعية لوقف اطلاق النار أمام مسؤولياتها في معالجة هذا الملف منعاً لتفلت الأمور أكثر
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: تمنّع إسرائيل عن الردّ على الطرح اللبناني باعتماد خيار التفاوض ومضيّها في العدوان المستمر على لبنان يضع الدول الراعية لوقف اطلاق النار أمام مسؤولياتها في معالجة هذا الملف منعاً لتفلت الأمور أكثر
05:40 | 2025-11-14
14/11/2025 05:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراض المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراض المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
05:24 | 2025-11-14
14/11/2025 05:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: حق الفلسطينيين في تقرير المصير يجب أن يتحقق
Lebanon 24
الأمم المتحدة: حق الفلسطينيين في تقرير المصير يجب أن يتحقق
05:14 | 2025-11-14
14/11/2025 05:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
05:42 | 2025-11-14
ميقاتي: نعول على حكمة قيادة الجيش لبسط الاستقرار ومنع الذرائع التي يستخدمها العدو الاسرائيلي لعدم الانسحاب من المواقع الجديدة التي احتلها وتحويل البلدات الجنوبية لاسيما الحدودية إلى منطقة مدمّرة وخالية من السكان
05:41 | 2025-11-14
ميقاتي: نستغرب الصمت الدولي ازاء الانتهاكات الاسرائيلية وتقييد عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار
05:40 | 2025-11-14
الرئيس نجيب ميقاتي: تمنّع إسرائيل عن الردّ على الطرح اللبناني باعتماد خيار التفاوض ومضيّها في العدوان المستمر على لبنان يضع الدول الراعية لوقف اطلاق النار أمام مسؤولياتها في معالجة هذا الملف منعاً لتفلت الأمور أكثر
05:24 | 2025-11-14
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراض المحتلة يرقى إلى جريمة حرب
05:14 | 2025-11-14
الأمم المتحدة: حق الفلسطينيين في تقرير المصير يجب أن يتحقق
04:50 | 2025-11-14
مندوب الإمارات في جنيف: يجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع في السودان
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 12:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 12:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 12:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
