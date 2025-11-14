بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بفيينا: في حال إقرار مشروع القرار ضد طهران فإن ذلك سيؤثر سلبًا على مسار التعاون الإيجابي بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

