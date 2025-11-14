Advertisement

أخبار عاجلة

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بفيينا: في حال إقرار مشروع القرار ضد طهران فإن ذلك سيؤثر سلبًا على مسار التعاون الإيجابي بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

Lebanon 24
14-11-2025 | 23:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: على إيران الاختيار بين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو إعادة العقوبات
lebanon 24
15/11/2025 10:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصعيد التوتر مع الغرب
lebanon 24
15/11/2025 10:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة الدولية
lebanon 24
15/11/2025 10:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكندية: على إيران الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
15/11/2025 10:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:03 | 2025-11-15
02:58 | 2025-11-15
02:57 | 2025-11-15
02:52 | 2025-11-15
02:51 | 2025-11-15
02:48 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24