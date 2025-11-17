قاسم: أنصح حاكم مصرف لبنان بوقف الاجراءات المالية التي تضيق على "حزب الله" والقرض الحسن مؤسسة اجتماعية والكل يستفيد منه واميركا تريد الخراب لكل اللبنانيين

Lebanon 24