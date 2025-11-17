Advertisement

أخبار عاجلة

اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى تعزيز إجراءات السلامة وتجنب الأماكن المزدحمة وسط تصاعد التوترات

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسط توترات بشأن تايوان.. اليابان تحذر مواطنيها في الصين
lebanon 24
18/11/2025 11:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل تهديدات... التوتّر يزداد بين الصين واليابان
lebanon 24
18/11/2025 11:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: جولة ترامب الآسيوية ستشمل إلى جانب الصين ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية
lebanon 24
18/11/2025 11:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربات أميركية في الكاريبي وتصاعد التوترات مع فنزويلا
lebanon 24
18/11/2025 11:14:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:55 | 2025-11-18
03:50 | 2025-11-18
03:41 | 2025-11-18
03:41 | 2025-11-18
03:37 | 2025-11-18
03:36 | 2025-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24