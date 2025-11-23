Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: علاقتنا مع لبنان جيدة ونجري مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين

Lebanon 24
23-11-2025 | 02:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العراقي ل"الجزيرة مباشر": لدينا علاقات جيدة مع دول الخليج وأجرينا مباحثات بشأن مشروع الربط الكهربائي
lebanon 24
23/11/2025 11:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لا يمكنني أن أكون على علاقة جيدة مع من خان "التيار"
lebanon 24
23/11/2025 11:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: علاقتي جيدة جدا مع رئيس الوزراء الكندي وهم اعتذروا عن إساءتهم لنا
lebanon 24
23/11/2025 11:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أجريت محادثات جيّدة مع نتنياهو بشأن غزة
lebanon 24
23/11/2025 11:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
04:22 | 2025-11-23
04:16 | 2025-11-23
04:15 | 2025-11-23
03:59 | 2025-11-23
03:58 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24