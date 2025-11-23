Advertisement

هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان يقيل رئيس شعبة العمليات السابق من خدمة الاحتياط لدوره بإخفاقات 7 تشرين الاول

Lebanon 24
23-11-2025 | 11:34
