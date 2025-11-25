Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": دبابتان اسرائيليتان تتحركان خارج موقع جبل الباط المشرف على عيترون

Lebanon 24
25-11-2025 | 02:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": آليات إسرائيليّة تقدمت من الموقع المستحدث في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون لمسافة كيلومتر واحد حتى مفترق الغابة
lebanon 24
25/11/2025 12:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث للعدو الإسرائيلي في جبل الباط عند أطراف عيترون
lebanon 24
25/11/2025 12:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت منطقة الخانوق في بلدة عيترون
lebanon 24
25/11/2025 12:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يطلق قذيفة حارقة باتجاه أطراف بلدة عيترون
lebanon 24
25/11/2025 12:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:06 | 2025-11-25
05:03 | 2025-11-25
04:54 | 2025-11-25
04:50 | 2025-11-25
04:49 | 2025-11-25
04:46 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24