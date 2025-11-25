Advertisement

رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: بعدما أرسلت الحكومة مشروع قانون معجّل بات برّي ومجلس النواب مسؤولين عن أيّ خلل بموعد الانتخابات

Lebanon 24
25-11-2025 | 05:59
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام قال إنّه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون
مرقص: مجلس الوزراء قرّر إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6 وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع
النائب جورج عدوان: نعلّق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب
ملف إنتخاب المغتربين امام الحكومة غدا وتوقّع إرسال مشروعَيْ رجّي والحجار إلى مجلس النواب بعد دمجهما
