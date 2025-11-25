Advertisement

أخبار عاجلة

عدوان: كنّا نأمل إحالة مشروع القانون المعجّل بشأن الانتخابات على الهيئة العامة مباشرةً وليس بعد 20 يوما وهذا يظهر كم كان نواف سلام متحمسا للموضوع

Lebanon 24
25-11-2025 | 06:03
