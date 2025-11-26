Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: إصابة اثنين من الحرس الوطني إصابة بالغة

Lebanon 24
26-11-2025 | 15:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إصابة مطلق النار على عنصرين بالحرس الوطني
lebanon 24
27/11/2025 00:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابطين و3 جنود إسرائيليين بجروح بالغة في معركة شمالي قطاع غزة اليوم
lebanon 24
27/11/2025 00:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء متضاربة بشأن حالة عنصري الحرس الوطني اللذين أصيبا قرب البيت الأبيض
lebanon 24
27/11/2025 00:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترامب أطلع على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني
lebanon 24
27/11/2025 00:35:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:27 | 2025-11-26
17:26 | 2025-11-26
17:25 | 2025-11-26
17:11 | 2025-11-26
17:10 | 2025-11-26
16:56 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24